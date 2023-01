CBF planeja reunião presencial com Carlo Ancelotti; italiano pode ser novo técnico da Seleção

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) segue em busca de um treinador para a Seleção Brasileira. A entidade planeja marcar uma reunião presencial nas próximas semanas com Carlo Ancelotti, um dos nomes já especulados. A entidade busca um nome estrangeiro e de peso. A informação é do UOL.

O técnico italiano tem contrato com o Real Madrid até junho de 2024. Ele chegou a declarar que só pretende deixar o clube no fim do vínculo, se a decisão for exclusivamente dele. O presidente Ednaldo Rodrigues deve conversar pessoalmente com o técnico na Espanha.

"Queremos um treinador de respeito, que dê padrão de jogo condizente com os atletas, que seja ofensivo. Vamos dar tudo que é necessário para um excelente trabalho. Queremos um treinador dedicado e comprometido", disse o presidente da CBF.

No fim de 2022, Ancelotti chegou a afirmar nunca ter recebido nenhuma consulta por parte da CBF para assumir a Seleção Brasileira.

“Não sei, nunca fui abordado por eles e a Federação Brasil nunca me ligou. Eu só quero ficar no Real Madrid. Jamais pedirei ao Real Madrid que me deixe sair deste clube”, disse o italiano ao ser questionado sobre as especulações.

A Seleção Brasileira está oficialmente sem técnico desde o último dia 17 de janeiro, quando o contrato de Tite encerrou. Por meio de nota, a CBF disse: "A Confederação agradece o profissionalismo e a dedicação da equipe durante a realização do trabalho."