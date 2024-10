Condé detalha preparação do Ceará para enfrentar o líder Santos e reforça: 'Sabemos da nossa força'

Léo Condé vai reencontrar o Santos pela segunda vez como técnico do Ceará nesta temporada. Na estreia como treinador do Vovô, viu o time ser derrotado pelo Peixe por 1 a 0 em casa. Depois de vencer o Ituano, o Alvinegro terá pouco tempo de preparação para o duelo decisivo na briga pelo acesso. O técnico do time cearense fala da importância da partida e de como deve ser a postura do grupo em campo.

“Temos um intervalo curto entre uma partida e outra, até porque teremos que treinar aqui em São Paulo e depois viajar para Santos. Agora é recuperar os atletas do ponto de vista físico e emocional e fazer aquele tático estratégico de véspera de jogo, que normalmente a gente faz. Com bola parada, movimentação ofensiva e defensiva… Através de vídeos também vamos fazer algumas correções, passar uma análise criteriosa do adversário”, explica o treinador.

Líder da competição com 55 pontos, o time santista é o clube com maior investimento da Série B e favorito ao título.

“O Santos é realmente a equipe favorita por tudo aquilo que representa, mas também sabemos da nossa força, da camisa pesada, que todos respeitam. Tenho certeza que o Santos vai respeitar também. Então, vamos com intuito de fazer uma grande partida e levar um grande resultado”, ressalta Condé.

“A gente sabe da dificuldade que é jogar contra o Santos na Vila Belmiro, mas também sabemos da força da nossa equipe. E temos tudo para fazer um grande jogo. A partir do momento que conseguirmos construir uma boa partida, a gente pode levar um bom resultado para casa”, completa.

O Ceará está em quinto na tabela, com 51 pontos somados. A equipe comandada por Léo Condé enfrenta o Santos no dia 22 de outubro, a partir das 19h (de Brasília), na Arena Castelão. O jogo é válido pela 33ª rodada da Série B.