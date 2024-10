Sport vence e é vice-líder da Série B, empatado com Santos; veja posição do Ceará e pontuações

O Sport venceu o Botafogo-SP por 3 a 1 na noite do último domingo (20), na Ilha do Retiro, em Recife (PE), pela 32ª rodada da Série B do Brasileirão 2024. Com o resultado, o time pernambucano chegou aos 56 pontos e assumiu a vice-liderança da competição.

Santos e Sport estão empatados com 56 pontos, com campanhas idênticas, mas com o time paulista à frente no saldo de gols (20 de Santos, contra 13 do Sport). Novorizontino, em terceiro com 54 pontos, e Mirassol, em quarto com 53 pontos, fecham o G-4.

O Ceará é o primeiro time fora do G-4, na quinta colocação, somando 51 pontos em 32 rodadas disputadas. A distância entre o primeiro e o quinto colocado é de apenas cinco pontos, com a disputa pelo acesso à Série A estando cada vez mais acirrada.

Na 33ª rodada, o Santos recebe o Ceará na Vila Belmiro, o Sport recebe o Guarani na Ilha do Retiro, o Novorizontino recebe o Avaí no Jorge Ismael de Biasi e o Mirassol visita o CRB no estádio Rei Pelé.