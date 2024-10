Quais as chances de título do Fortaleza após a 30ª rodada da Série A?

A 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro não foi boa para o Fortaleza. O Tricolor de Aço empatou em casa em 1 a 1 com o Atlético/MG e viu suas chances de título brasileiro diminuírem. Além do empate contra o Galo, o Leão viu vice-líder Palmeiras vencer e colar no líder Botafogo, que só empatou em casa rodada. Hoje o Leão está a 5 pontos do time carioca: 61 a 56.

Entre eles está o Palmeiras, vice líder com 60. O Verdão venceu o Juventude por 5 a 3 em Caxias do Sul e ficou a apenas um ponto do Botafogo.

Outro perseguidor do Fortaleza é o Flamengo, que perdeu para o Fluminense por 2 a 0 e se manteve com 51 pontos, em 4º. O detalhe é que o Fla é o único time que tem um jogo a menos dos que lutam pelo título.

Legenda: O Palmeiras aumentou consideravelmente suas chances de título ao vencer na rodada após tropeços de Botafogo e Fortaleza Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Veja a possibilidade de título do Leão e outros postulantes de acordo com 4 equipes estatísticas, restando 8 rodadas para o fim da Série A.

UFMG

Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Fortaleza tem 6,5% de ser campeão. Antes da rodada começar, as chances, segundo a UFMG, eram de 10%.

Quem tem mais chance de título é o Palmeiras: 49,4%. O Botafogo vem em seguida, com 42,8%. O Flamengo é o 4º com chance de título, com apenas 0,74%.

Espião Estatístico

De acordo com o economista Bruno Imaizumi e a equipe do Espião Estatístico, do ge, o Fortaleza tem 2,6% de chance de título no Brasileirão, está atrás de Palmeiras (53,44%) e Botafogo (42,39%). O Flamengo é o 4º na ordem de chances, com 1,16%.

Chance de gol

O Chance de Gol é mais rigoroso com as chances de Fortaleza. Para o site, Palmeiras tem 70% de chances e o Botafogo tem 28,0%, com o Fortaleza tendo 1,2%.

Infobola

De acordo com Infobola, as chances do Fortaleza de título são de 4%. O Botafogo tem 50%, o Palmeiras 49% e o Flamengo apenas 1%.