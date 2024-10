Ceará terá eleição para presidente em novembro e João Paulo despista sobre candidatura a reeleição

Em meio a luta pelo acesso à Série A do Brasileiro, o Ceará se prepara para a eleição da nova presidência da diretoria executiva. O edital de convocação do pleito vai ser lançado no final de outubro e a votação ocorrerá até 28 de novembro.

A escolha do novo presidente, portanto, será feita poucos dias após o fim da Série B, que tem a última rodada prevista para o fim de semana de 23 e 24 de novembro. Os concorrentes à presidência do Vovô, no entanto, não poderão esperar o resultado do clube na Segundona porque o período de inscrição de chapas ocorrerá antes.

Após o lançamento do edital, serão 15 dias corridos para os candidatos se inscreverem. Até a metade do mês de novembro, portanto, já será possível saber quem vai concorrer à presidência do Ceará.

Atual presidente, João Paulo Silva afirmou em abril não pretender concorrer ao cargo novamente. O Diário do Nordeste fez uma consulta ao dirigente nesta segunda-feira (21), e perguntou se ele mantinha o desejo de encerrar o mandato ou havia mudado de ideia e tentaria a reeleição. O mandatário disse que não vai se manifestar sobre o assunto no momento. “Foco total no acesso”, disse ele, deixando em aberto se lançará chapa ou não.

Segundo o presidente do conselho deliberativo do Ceará. Hebert Santos, a eleição ocorrerá entre os dias 26, 27 e 28 de novembro. Com a não aprovação de um novo estatuto em 2024, a escolha permanece restrita a conselheiros e sócios-proprietários.