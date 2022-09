CBF observa Fernando Diniz e Dorival Júnior para comando da Seleção Brasileira, diz jornalista

A CBF analisa o mercado em busca de um técnico para a Seleção Brasileira em 2023 e não tem o consenso sobre o favorito, mas observa dois nomes: Fernando Diniz, do Fluminense, e Dorival Júnior, do Flamengo. A informação foi divulgada pelo jornalista Alexandre Lozetti, do SporTV.

No momento, Tite está no comando do Brasil para a Copa do Mundo do Catar, mas deixará o cargo após o Mundial, independente da conquista do título. Por isso, o cenário de treinadores é observado.

Alexandre Lozetti Jornalista do SporTV. “Não existe ainda um consenso de quem a CBF quer para substituir Tite. Ela acha que ainda tem tempo, o Brasil só volta a jogar em março do ano que vem após a Copa do Mundo. A CBF entende que tem vários treinadores, ela observa o Fernando Diniz, o Dorival Júnior e está atenta a um estrangeiro, embora ainda tenha resistência”;

Dos estrangeiros presentes no futebol brasileiro, o português Abel Ferreira, do Palmeiras, é o mais vitorioso, com o bicampeonato da Libertadores (2020-2021), e foi especulado. De modo oficial, no entanto, a CBF negou que tenha sondado Diniz ou qualquer outro nome, estando focada na Copa.

Convocação para a Copa

Tite convocou a Seleção Brasileira pela última vez na sexta-feira (9), antes do anúncio da lista oficial para a Copa do Mundo do Catar. Ao todo, 26 nomes foram chamados no evento da sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Dentre os nomes envolvidos, Pedro e Éverton Ribeiro, do Flamengo e goleiro Weverton, do Palmeiras, estiveram na última chamada. Entre os novados, estiveram os zagueiros Bremer e Ibañez.