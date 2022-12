CBF muda regulamento da Copa do Brasil para 2024 e exclui vagas por ranking de clubes; entenda

Em 2024, os critérios para classificação serão outros. Com a extinção da classificação pelo ranking nacional, a CBF vai utilizar o ranking das federações para definir quantas vagas cada uma terá direito a distribuir em suas competições estaduais. Veja a imagem.

Legenda: Critérios para classificação na Copa do Brasil Foto: Reprodução

São Paulo e Rio de Janeiro, por serem as melhores colocadas no ranking, terão direito a seis vagas. Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná, terão cinco. Ceará, Goiás, Santa Catarina, Bahia, Pernambuco, Alagoas, Mato Grosso, Pará e Maranhão, ficarão com três. Enquanto os restantes estados a apenas duas vagas.