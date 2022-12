Nos últimos dias, Wanda Nara, ex-esposa de Mauro Icardi, que já havia aparecido em seu perfil para comunicar o fim do relacionamento com Icardi, divulgou em suas redes sociais uma nova imagem que tem gerado muita repercussão. Na foto a modelo argentina aparece em ligação de vídeo com seu ex-marido, Máxi Lopez.

Legenda: Após término com Mauro Icardi, Wanda Nara posta print de chamada com Máxi López Foto: Reprodução

"Feliz Natal. Te esperamos aqui para o próximo ano", escreveu Wanda Nara.

Em setembro Wanda falou sobre o término com Icardi e afirmou ter sido traída pelo jogador. O relacionamento entre os dois sempre deu muito o que falar e estava sempre na mídia pela conturbada situação em que os dois viviam.

Na última aparição nos sites, Wanda havia aparecido em um clipe de música de um cantor argentino, protagonizando cenas quentes. Após ver as cenas, Icardi viajou até onde sua ex estava para busca-la, sem sequer ter permissão do clube em que atua.

Wanda, já foi casada com Máxi Lopez, jogador com passagens por clubes brasileiros como Vasco e Grêmio, que jogava no mesmo time que Icardi. Porém, em uma instabilidade do casal, Wanda acabou se envolvendo com o atacante.

Máxi Lopez e Wanda colocaram um fim no relacionamento ainda em 2013 e Wanda se casou com Icardi em maio do ano seguinte.