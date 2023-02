CBF muda data de Ferroviário x ABC pela Copa do Nordeste

A partida entre Ferroviário e ABC, pela Copa do Nordeste de 2023, sofreu mudança de data. Prevista para a próxima quinta-feira (23), o duelo foi antecipado para quarta (22), pela 5ª rodada da competição. O local permanece o estádio Presidente Vargas (PV), às 21h30.

O motivo da mudança, segundo nota da CBF, é o "ajuste na tabela". No torneio, o Tubarão da Barra está na 3ª posição, com quatro pontos, após vencer o Ceará por 3 a 0 no PV na estreia e empatar com o Bahia em 2 a 2, na Fonte Nova.

Antes do duelo, no entanto, o time coral encara dois compromissos pelo Nordestão. Nesta terça (14), visita o CSA, às 19h30, no Rei Pelé, em Maceió-AL. No sábado (18), é a vez de encarar o Sergipe, às 15h30, no PV.

Além da Copa do Nordeste, o Ferroviário disputa as quartas de final do Campeonato Cearense e largou na frente no mata-mata ao vencer o Maracanã por 2 a 0, no jogo de ida. A volta ocorre no sábado (25), às 16h, no estádio Almir Dutra, em Horizonte - a equipe pode perder até por um gol que avança.

Mudança na tabela do Ferroviário

CSA x Ferroviário

De: 23/02, quarta-feira

Para: 22/02, quarta-feira

Horário: 21h30 (mantido)

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza/CE (mantido)

Motivo: ajuste na tabela.