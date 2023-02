Com gols de Alisson e Erick Pulga, Ferroviário vence Maracanã e se aproxima de vaga na semi

O Ferroviário venceu o Maracanã por 2 a 0 no primeiro jogo das quartas de final do campeonato estadual. O duelo ocorreu neste sábado (11), no Estádio Presidente Vargas. Alisson e Erick Pulga marcaram os tentos da vitória.

Se o Tubarão perder o próximo confronto por 1 a 0, ainda poderá avançar para a semifinal do torneio. As equipes voltam a se encontrar no dia 25 de fevereiro, no Estádio Almir Dutra, em Marcanaú. O classificado enfrenta o Fortaleza.

O Tubarão da Barra volta a campo nesta terça-feira (14), às 19h30. A equipe enfrenta o CSA em mais uma rodada da Copa do Nordeste. O estádio Rei Pelé recebe o confronto.