Bahia x Ferroviário: veja horário, palpites e prováveis escalações

O Ferroviário visita o Bahia neste sábado (4), às 20h30 na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 2ª rodada da Copa do Nordeste.

O Tubarão da Barra estreou com grande vitória diante do rival Ceará por 3 a 0, e vem animado para enfrentar um dos favoritos ao título. Pelo Estadual, o Ferroviário também está bem colocado e vem de empate em 1 a 1 com o Ceará no PV.

Já o Bahia, estreou com derrota para o Sampaio Corrêa por 1 a 0 fora de casa, mas vem duas vitórias seguidas no Campeonato Baiano, 1x0 no Ba-Vi e 2x1 contra o Barcelona de Ilhéus.

Desfalques

O técnico Paulinho Kobayashi relacionou 18 jogadores para compromisso diante do Bahia. Como desfalques, segue o volante César Sampaio, em trabalhos de transição, e o meia-atacante Juninho Quixadá em fase final de recuperação após fratura de costela.

O volante Vinícius Paulista espera que o Ferroviário faça um grande jogo.

"Expectativa de jogo difícil, mas estamos muito concentrados para sair com um grande resultado. Esperamos evoluir mais com as orientações do professor. Nossa equipe também tem qualidade, e com os pés no chão, temos tudo para fazer um grande jogo".

Prováveis escalações

Bahia:

Marcos Felipe, Cicinho, Kanu, Raul Gustavo, Jhoanner Chavez, Rezende, Nicolás Acevedo, Daniel Simões, Ricardo Goulart, Kayky e Biel. Técnico: Renato Paiva

Ferroviário

Douglas Dias, Wesley, Edgar Silva, Éder Lima, Mattheus Silva, Thalison, Vinícius Paulista, Lincoln, Deysinho, Ciel e Erick Pulga. Técnico: Paulinho Kobayashi

Ficha Técnica | Bahia x Ferroviário

Data: 04/02/23 (sábado)

Horário: 20h30 (horário de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Árbitro Leonilson Fernandes Trigueiro Filho - RN

Assistentes: Lorival Candido das Flores RN e Vinicius Melo de Lima - RN Transmissão: Verdinha 810