CBF divulga tabela detalhada da 2ª fase da Série D; veja jogos de Iguatu e Atlético-CE

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada da Segunda Fase da Série D do Brasileiro. Iguatu e Atlético-CE são os representantes cearenses na próxima etapa da competição. A informação foi publicada nesta segunda-feira (22).

As equipes vão se enfrentar em jogos de ida e volta. Os times entram em campo nos dias 27 e 28 de julho (sábado e domingo). As partidas decisivas serão nos dias 3 e 4 de agosto. O Iguatu enfrenta a Jacuipense, enquanto o Atlético encara o Itabaiana/SE.

O Azulão avançou de fase após garantir o segundo lugar do Grupo A3, com 27 pontos somados. Já o Atlético conquistou vaga depois de conseguir empatar nos minutos finais com o Potiguar de Mossoró.

TABELA DETALHADA

Ida

Jacuipense/BA x Iguatu - 27/07 (sábado) - 15h - Pituaçu

FC Atlético x Itabaiana/SE - 28/07 (domingo) - 16h - Domingão

Volta

Iguatu x Jacuipense/BA - 03/08 (sábado) - 18h - Morenão

Itabaiana/SE x FC Atlético - 04/08 (domingo) - 16h - Barretão

