Goleiro do Atlético-CE faz gol de bicicleta e garante time na 2ª fase da Série D; veja vídeo

Goleiro do Atlético-CE, John Wilquer marcou um gol de bicicleta nos minutos finais e garantiu o empate da equipe diante do Potiguar de Mossoró em 1 a 1, no Estádio Edgar Borges Montenegro. Com o resultado deste domingo (21), o time chegou aos 18 pontos e avançou para a próxima fase da Série D por saldo de gols.

A Águia da Precabura passou para a fase seguinte em quarto do Grupo A3 e vai enfrentar o Itabaiana. O Iguatu, que já estava classificado, confirmou o segundo lugar ao vencer o Sousa por 1 a 0, em casa. Na próxima etapa, encara a Jacuipense fora de casa.

Quatro times de cada chave avançam de fase. A Segunda Fase da competição deve ocorrer nos dias 28 de julho e 4 de agosto, datas bases estabelecidas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

VEJA VÍDEO: