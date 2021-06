CBF define oitavas de final da Copa do Brasil 2021; acompanhe o sorteio ao vivo

Diretamente da sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), nesta terça-feira (22), às 16h, será realizado o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil. O Fortaleza é o único representante do estado na competição. Aguarde o carregamento das informações.

Equipes classificadas às oitavas de final

ABC-RN

Athletico-PR

Atlético-GO

Atlético-MG

Bahia

CRB-AL

Criciúma

Flamengo

Fluminense

Fortaleza

Grêmio

Juazeirense-BA

Santos

São Paulo

Vasco

Vitória

As 16 equipes que disputarão às oitavas de final da Copa do Brasil foram colocadas em pote único, com todos os clubes podendo se enfrentar em jogos de ida e volta.

Acompanhe o sorteio da Copa do Brasil ao vivo:

[15:03] - Olá, amigos e amigas do Diário do Nordeste. Sejam bem-vindos ao Tempo Real do sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil 2021. O Fortaleza é o único representante local na competição nacional. As equipes classificadas estarão em pote único, com todos os clubes podendo se enfrentar em jogos de ida e volta. Vale ressaltar que a partir desta fase do torneio, a tecnologia do VAR estará presente nas partidas.

[15:23] - O regulamento da Copa do Brasil consiste em duelos de ida e volta, sem gol qualificado (empate nos dois jogos = pênalti). Além disso, o classificado às quartas de final receberá R$ 3,45 milhões. Todos os 16 clubes participantes das oitavas de final receberão, por participação, R$ 2,7 milhões.

[15:48] - O sorteio da Copa do Brasil inicia às 16h. Fique ligado! O Diário do Nordeste transmite tudo ao vivo.

[16:03] - Estamos ao vivo! Vai começar o sorteio!

[16:05] - O primeiro confronto das oitavas de final da Copa do Brasil será entre: São Paulo x Vasco

[16:06] - O segundo confronto das oitavas de final da Copa do Brasil será entre: Fluminense x Criciúma

[16:07] - O terceiro confronto das oitavas de final da Copa do Brasil será entre: Grêmio x Vitória-BA

[16:08] - O quarto confronto das oitavas de final da Copa do Brasil será entre: CRB-AL x Fortaleza (confira)

[16:09] - O quinto confronto das oitavas de final da Copa do Brasil será entre: Flamengo x ABC-RN

[16:10] - O sexto confronto das oitavas de final da Copa do Brasil será entre: Athletico-PR x Atlético-GO

[16:11] - O sétimo confronto das oitavas de final da Copa do Brasil será entre: Bahia x Atlético-MG

[16:12] - O oitavo confronto das oitavas de final da Copa do Brasil será entre: Juazeirense-BA x Santos

[16h21] - Em instantes será retomado o sorteio da Copa do Brasil para definição dos mandos de campo.

[16h42] - Sorteio dos mandos realizados e assim ficou (equipes da direita decidirão o confronto em casa):

São Paulo x Vasco da Gama

Criciúma x Fluminense

Vitória x Grêmio

Fortaleza x CRB

Flamengo x ABC

Athletico x Atlético-GO

Atlético-MG x Bahia

Santos x Juazeirense-BA