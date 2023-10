CBF define novas datas de jogos adiados do Fortaleza e prorroga término da Série A

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu as novas datas dos dois jogos do Fortaleza na Série A do Brasileirão 2023 que haviam sido adiadas por conta da presença do Leão na final da Copa Sul-Americana, que será disputada neste sábado (28), contra a LDU.

As partidas do Leão nas 29ª e 30ª rodadas, contra Botafogo e Cruzeiro, respectivamente, foram reagendadas. O Fortaleza enfrenta o Cruzeiro no dia 18 de novembro (sábado), às 18h30, e o Botafogo no dia 23 de novembro (quinta), às 19h, ambas na Arena Castelão.

Legenda: Juan Pablo Vojvoda, técnico do Fortaleza, durante partida Foto: Fabiane de Paula/SVM

A definição das datas faz parte de uma decisão da CBF de prorrogar o término da Série A do dia 3 de dezembro para o dia 6 do mesmo mês. A mudança busca garantir a integridade e equilíbrio técnico da competição, além da preservação das datas-Fifa.

O Fortaleza ocupa atualmente a nona colocação da Série A do Campeonato Brasileiro de 2023. A equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda soma 42 pontos, conquistados em 28 rodadas. A distância para o Grêmio, primeiro time do G-6, é de cinco pontos.