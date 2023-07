CBF confirma Fernando Diniz como novo treinador da Seleção Brasileira; veja detalhes

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) emitiu uma nota na noite desta terça-feira (04), confirmando a contratação do treinador Fernando Diniz para ocupar o cargo de técnico interino da Seleção Brasileira. O contrato de Diniz terá a duração de um ano e a apresentação oficial do comandante será nesta quarta-feira (05), às 15h, na sede da entidade, localizada na cidade do Rio de Janeiro.

O acordo foi fechado após uma reunião entre o treinador e o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. O dirigente da entidade inclusive confirmou que Carlo Ancelotti será o treinador da Seleção a partir da Copa América do ano que vem, que ocorrerá nos Estados Unidos.

Fernando Diniz terá muitos desafios, pois irá compartilhar o trabalho na Amarelinha com o que já realiza no Fluminense, clube que dirige atualmente. A estreia do treinador deve ocorrer em setembro durante os dois primeiros jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, diante de Bolívia e Peru.

Vamos lá ver o que vai ser Fernando Diniz neste um ano de Seleção Brasileira.....



🎥 CBF TVpic.twitter.com/y4jayg89yE — Conte Verde (@conteverde_) July 5, 2023

Em suas primeiras palavras já como técnico da Seleção, Diniz afirmou estar muito feliz por poder realizar um grande sonho.