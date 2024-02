Caucaia demite técnico Lamar Lima após derrota para o Horizonte no Campeonato Cearense

Lamar Lima não é mais técnico do Caucaia. O clube anunciou o desligamento do profissional na noite desta sexta-feira (16), após a derrota da equipe para o Horizonte por 1 a 0. As equipes se enfrentaram na última rodada da Primeira Fase do Campeonato Cearense.

Numa rede social, o clube divulgou nota agradecendo os serviços prestados por Lamar e esclareceu que o fim do ciclo ocorreu em comum acordo. Além disso, ressaltou que já busca outro nome para ocupar o posto.

O Caucaia está em quarto lugar do Grupo A, no Campeonato Cearense. Em cinco jogos, a equipe acumula quatro derrotas e uma vitória. Sem chance de avançar de fase, o objetivo da Raposa é escapar do rebaixamento.



LEIA O COMUNICADO COMPLETO:

"Caucaia Esporte Clube informa que Lamar Lima não é mais o técnico do Clube. Agradecemos o profissionalismo do trabalho realizado pelo comandante durante seu período no clube e em comum acordo, desejamos boa sorte em seus próximos trabalhos. Ainda hoje o elenco faz sua reapresentação no período da tarde no estádio Raimundo de Oliveira A diretoria já trabalha no anúncio de um novo nome para o comando técnico da Raposa."