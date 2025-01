Cariri demite técnico Adelmo Soares após goleada para o Tirol

O Cariri anunciou o desligamento do técnico Adelmo Soares e da comissão técnica após a terceira derrota seguida da equipe no Campeonato Cearense. O time foi goleado por 4 a 0 pelo Tirol nesta quinta-feira (30). O clube informa que a decisão foi tomada em comum acordo.

Em nota, o clube agradece o esforço do profissional e da comissão técnica e desejou sorte nos próximos desafios do técnico. O clube deve anunciar em breve o novo comandante da equipe, que é estreante na elite do futebol cearense.

Além da derrota para o Tirol, o clube também foi superado por Fortaleza (7 a 0) e Barbalha (3 a 1). Foram 14 gols sofridos e apenas um convertido em três partidas disputadas. A equipe segue em último do Grupo A, sem nenhum ponto somado.

A equipe volta a campo na segunda-feira (3), quando enfrenta o Iguatu em jogo da quarta rodada do Cearense. O duelo terá início às 20h (de Brasília), no Estádio Romeirão.

VEJA A NOTA COMPLETA: