Capitão do Ceará, Luiz Otávio ressalta qualidade dos reforços e avalia: “são pessoas de grupo”

Vestindo a camisa do Ceará pelo sexto ano, Luiz Otávio revelou as expectativas para a temporada 2022, como tem sido a preparação para o calendário cheio do clube e a recepção aos novos companheiros. O clube anunciou oito reforços para 2022, além dos atletas da base integrados ao elenco principal. O zagueiro e capitão do time Alvinegro falou em entrevista coletiva realizada no CT de Porangabuçu, a primeira dele no ano, nesta sexta-feira (21).

“Além de jogadores de qualidade, são pessoas de grupo. Isso é muito importante para manter o ambiente saudável, equilibrado. Estou contando com eles como eles, como eles estão contando comigo. A gente tenta receber bem, falar como é o clube, a dinâmica. A gente tenta deixar eles mais confortável possível. Sendo bem parceiro mesmo”, revelou o defensor.

Junto com os demais atletas, ele está há 13 dias em trabalhos de pré-temporada, priorizando treinamentos em dois turnos, com atividades na academia e no campo.

“A gente tem feito uma boa pré-temporada e estamos buscando dar o nosso melhor na questão da parte física. O professor Tiago também introduziu alguns trabalhos técnicos e táticos. Nesse período a perna fica mais ‘pesada’, mas a gente vai trabalhando para suportar, pois é o que dá a base para a temporada de competições e jogar na mais alta intensidade”, explicou o jogador.

Sobre mais um ano defendendo a camisa alvinegra, ele se sente agradecido e projeta grandes conquistas para o Ceará.

“Fico muito feliz e agradecido a Deus por estar iniciando mais uma temporada aqui e por tudo o que eu já vivi aqui. Tenho de agradecer a todos que contribuíram direta e indiretamente. A gente vem muito motivado e feliz para buscar novas coisas, novas conquistas, mas, para isso, sei que tenho de trabalhar muito junto dos meus companheiros para alcançar voos mais altos”, avaliou.

