Com Bruno Pacheco no DM, Victor Luís deve começar o ano como titular no Ceará; Erick treina normal

O Ceará realizará neste sábado (22) o primeiro teste para 2022. O amistoso contra o Floresta, às 16 horas, em Porangabuçu, será a primeira oportunidade para o técnico Tiago Nunes observar em ação o time e os novos jogadores. E uma novidade já é certa no sistema defensivo. Sem Bruno Pacheco, Victor Luís deverá ser o lateral-esquerdo do Vovô.

O Diário do Nordeste apurou que o camisa 6 segue realizando tratamento no Centro de Saúde e Performance (Cesp). Ele é, aliás, o único atleta do elenco que está no Departamento Médico do clube. A expectativa é que Pacheco possa iniciar período de transição em breve.

Com isso, Victor Luís deverá iniciar jogando no amistoso contra o Floresta e deve ser, também, o titular no começo do ano, ao menos até a recuperação de Bruno Pacheco. Outra possibilidade é a utilização de Kelvyn.

Outros jogador que antes estava no DM se recuperando de lesão, o atacante Erick já cumpriu o período de transição e treina normalmente com o restante dos companheiros.

Legenda: Erick já treina normalmente com o restante do elenco Foto: Felipe Santos/Cearasc.com