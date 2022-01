Ceará enfrenta Floresta em jogo-treino neste sábado (22); veja informações da partida

Seguindo o planejamento estratégico de pré-temporada, o Ceará terá seu primeiro desafio em 2022: enfrentar o Floresta em jogo-treino. A partida amistosa acontece neste sábado (22), às 16h30, em Carlos de Alencar Pinto (CAP), sem a presença de torcedores. A Vozão TV, perfil oficial do clube no YouTube, transmite ao vivo com exclusividade.

Para o técnico Tiago Nunes, a partida terá como objetivo testar jogadores, novas formações, tendo como foco a busca pelo time ideal.

“Nesse período inicial, vamos experimentar o máximo de atletas possíveis, vamos rodar bastante o elenco. Que possamos, nesse período de preparação e jogos, ir encontrando a equipe ideal. Logicamente, pensando em toda a temporada”

Com oito contratações para a temporada 2022, Tiago Nunes terá novidade na lateral-direita, mais opções para volante e a chegada de dois novos atacantes. Entretanto, Iury Castilho, recém-contaminado pela Covid, é dúvida para a partida, assim como o volante Kelvyn.

A estreia oficial do Ceará acontece no dia 29 de janeiro (sábado), contra o Sergipe, em duelo válido pela 2ª rodada da Copa do Nordeste.