Canoagem nas Olimpíadas 2024: Valdenice Conceição tem segundo melhor tempo e vai às semifinais

Valdenice Conceição, atleta brasileira de canoagem velocidade, confirmou a sua vaga nas semifinais na categoria Canoa Individual (C1) 200m Feminino. A atleta de 34 anos teve um desempenho positivo na fase classificatória.

Valdenice terminou a fase de classificação na segunda posição e por isso avançou direto para as semifinais. Nesta fase classificatória, os dois mais rápidos em cada bateria se classificam para as semifinais, enquanto o restante vai para as quartas de final.

A brasileira teve um tempo de 48.57, ficando atrás apenas da atleta polonesa Dorota Borowska, que teve um tempo total de 47.92. As duas avançaram para as semifinais. Ao todo foram cinco baterias, com duas classificadas para as semifinais em cada.