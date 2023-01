Campinas x Rede Cuca pela Superliga de vôlei masculino: veja horário e onde assistir

O Rede Cuca enfrenta o Campinas nesta segunda-feira (16) em jogo da 13ª rodada da Superliga masculina de vôlei. O duelo entre as equipes será no Ginásio Taquaral, casa do adversário, às 19h (de Brasília).

Como chega o Rede Cuca?

Primeiro time cearense na elite do vôlei brasileiro, o Rede Cuca segue em busca da primeira vitória na competição. A equipe comandada por Marcelo Negrão está em último na tabela e ainda não somou nenhum ponto.

O grupo ainda teve uma perda importante para a sequência da temporada. Maior pontuador da equipe, o oposto Reynaldo Green aceitou proposta para jogar em um time no exterior e deixou a equipe.

Como chega o Campinas?

O Campinas é vice-líder do torneio com 26 pontos. A equipe tem Felipe Roque como destaque. O oposto é o terceiro maior pontuador da competição, com 233 pontos, e também o segundo melhor sacador, com 22 aces.

ONDE ASSISTIR

Canal Vôlei Brasil

RELACIONADOS

REDE CUCA

Levantadores: Valentino Abreu e Guilherme Dias

Ponteiros: Reinaldo Outeiro, Yudi Luciano, Hevaldo André, Evandro Silva e Sérgio Gason

Opostos: Reynaldo Green e Nairton Silva

Centrais: Frank Bastos, Gabriel Mussi, Tiago Saunders e Mikael Moraes

Líbero: Raphinha Fonseca

Técnico: Marcelo Negrão

CAMPINAS

Levantadores: Everaldo, González

Ponteiros: Adriano, Lazo, Franck, Lima

Opostos: Lucas Borges, Felipe Roque

Centrais: Barreto, Brito e Lucas

Líbero: Alê

Técnico: Horácio Dileo

FICHA TÉCNICA

Campinas x Rede Cuca

Data e hora: 16/01, às 19h (de Brasília)

Local: Ginásio Taquaral, em Campinas (SP)