Maior pontuador do Rede Cuca, Reynaldo Green deixa o clube cearense para jogar no exterior

Maior pontuador da equipe, o oposto Reynaldo Green deixou o Rede Cuca Vôlei. O clube anunciou a saída do jogador na noite desta quarta-feira (11). O atleta aceitou proposta e vai defender uma equipe da Grécia.

Pelo Rede Cuca, Green atuou em 11 jogos e foi peça fundamental no time comandado do técnico Marcelo Negrão, que busca reagir no torneio. Ao todo, o oposto marcou 114 pontos pela equipe cearense e tornou-se o maior marcador.

Estreante na Superliga A, a equipe cearense ainda não venceu no torneio. Ao todo, são 12 derrotas. O time está em último na tabela. O próximo desafio será no Ginásio Taquaral, contra o Campinas. A partida será na segunda-feira (16).