Oposto do Rede Cuca, Green projeta duelo contra o Campinas na Superliga: 'estamos preparados'

O Rede Cuca foi derrotado pelo Cruzeiro na estreia da Superliga masculina de vôlei, mas fez um bom jogo diante do grupo mineiro. Um dos destaques da equipe cearense, o oposto Reynaldo Green avaliou o desempenho do time no duelo e projetou o próximo desafio, contra o Vôlei Renata Campinas, em jogo da segunda rodada, nesta quinta-feira (27).

“Estou muito contente com o nosso início. A gente fez tudo que a gente podia para fazer um bom jogo. Eu estou muito orgulhoso de todo mundo do Rede Cuca. Começos a entrosar agora e, com o tempo, vamos jogar melhor", disse o atleta.

Com 14 pontos, Green foi o maior pontuador na estreia contra o Cruzeiro. O jogador projeta o duelo contra mais um adversário difícil. Atual tricampeão paulista, o Campinas vem de derrota para o São José e, assim com o Rede Cuca, vai em busca da primeira vitória no torneio nacional. Veja tabela de jogos.

“Joguei muito no ginásio deles, contra eles. Conheço bem a equipe, sei da qualidade técnica e física deles e vai ser um ótimo jogo. Também estamos preparados. A gente veio de um jogo muito difícil, onde conseguimos bater de frente com uma das melhores equipes do mundo. Sendo positivo ou negativo o resultado, a gente vai se doar ao máximo como no jogo contra o Cruzeiro”, finalizou.

O Rede Cuca enfrenta o Vôlei Renata Campinas nesta quinta-feira (27), no Ginásio Paulo Sarasate, em Fortaleza. O duelo terá início às 21h30 (de Brasília). Os ingressos estão à venda e alguns setores já esgotaram. Veja detalhes aqui.

Legenda: Rede Cuca busca a primeira vitória na Superliga. Foto: Thiago Gadelha/SVM

