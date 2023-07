Campeonato Mundial de Beach Tennis: 18 países competem pelo título nas areias de Fortaleza

O 22º Campeonato Mundial de Beach Tennis da Federação Internacional de Beach Tennis (IFBT), que acontecerá entre os dias 2 e 6 de agosto, na Beira Mar de Fortaleza, durante a terceira edição do WBS Brazil, contará com a participação de 18 países.

O torneio será disputado em duas categorias: Nations Teams (Copa das Nações) e Open. A Nations Teams é a atração principal, com equipes mistas de cada país disputando o título, além de diversos atrativos como premiação. Já a categoria Open é aberta ao público e bateu recorde de inscrições.

Como concorrência da seleção brasileira no Nations Teams, estarão presentes no mundial equipes de: Portugal, Reino Unido, Itália, Porto Rico, Equador, Peru, Colômbia, Argentina, Sérvia, Guiana Inglesa, Guiana Francesa, Uruguai, Paraguai, Panamá, Estados Unidos, Bolívia, além de um selecionado especial da Europa.

Maior campeonato da história

Jorge Bierrenbach, Presidente da Confederação Brasileira de Beach Tennis - CBBT, expressou grande expectativa em ter os melhores jogadores do mundo em Fortaleza disputando o campeonato mundial de Beach Tennis.

"É o maior mundial da história, já estamos com recorde de inscritos, com mais que o dobro de inscritos do recorde anterior e é o torneio de Beach Tennis com maior número de estrangeiros da história do Brasil. Satisfação imensa isso estar acontecendo em Fortaleza", comemorou.

Legenda: Evento tem categoria aberta ao público em geral. Foto: Divulgação

Para a categoria Open, aberta ao público em geral, as inscrições bateram recorde, com mais de 1.200 competidores de diversas nacionalidades registrados. Serão 24 categorias diferentes, incluindo simples e duplas masculinas e femininas, além de duplas mistas. As categorias estão divididas em profissional, amador, sub-14, sub-16, sub-18 e masters 30, 40, 50 e 60.

Para o diretor jurídico da Federação de Beach Tennis do Ceará - FBTCE, Leonardo Aprigio, o mundial é resultado do diálogo entre aqueles que entendem a importância da universalização e democratização do esporte.

"É um evento para amadores e profissionais, filiados ou não a alguma entidade esportiva. Por esse motivo, está até em perfeita harmonia com a nova lei geral do esporte, lei n° 14.597/23, destacando o esporte como de alto interesse social, onde todos têm direito, sem exceção", explicou o diretor.

WBS Brazil

A terceira edição do World Beach Sports Brazil (WBS Brazil) acontecerá nos dois primeiros finais de semana de agosto, na Beira Mar, em Fortaleza. Entre os dias 2 e 6, e 9 e 13, a orla cearense será palco de mais de 20 modalidades esportivas em arenas multiuso, incluindo o Campeonato Mundial de Frescobol, o Desafio WBS de Canoa Havaiana e o Campeonato Mundial de Beach Tennis da Federação Internacional de Beach Tennis (IFBT).

O evento contará com uma estrutura de mais de seis mil metros quadrados na areia, incluindo quadras, lounge e pavilhão de exposições, com capacidade para receber 10 mil pessoas por dia, entre atletas, comissões técnicas, árbitros, equipes de apoio e visitantes. Além das competições na areia, haverá também competições no mar e no calçadão.

