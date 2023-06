WBS Brazil 2023 traz campeonato Mundial de Beach Tennis para Fortaleza, em agosto

A cidade de Fortaleza sediará, entre os dias 2 e 6 de agosto, na Beira Mar, o Campeonato Mundial de Beach Tennis, organizado pela Federação Internacional de Beach Tennis (IFBT). O evento ocorrerá dentro do World Beach Sports Brazil 2023 (WBS Brazil), um dos maiores eventos de esportes de praia do mundo. Será a 22ª edição da competição da IFBT e a primeira vez que será disputada fora da Europa.

Roslavo Brilhante, diretor do WBS Brazil, celebra a vinda do Mundial de Beach Tennis pela primeira vez para o Brasil. "O esporte cresce a cada dia no Brasil. De uns anos para cá se popularizou de forma exponencial, mas em outras partes do mundo ele já era bem praticado. É um marco recebermos essa competição aqui na nossa cidade. Não só está saindo da Europa, como está vindo para o Brasil, para Fortaleza. É uma conquista para o esporte cearense. Os melhores jogadores do mundo, de vinte nacionalidades diferentes estarão aqui", comemora.

O torneio internacional, que tradicionalmente era disputado na região da Catalunha, na Espanha, chega a sua 22ª edição em 2023 e será disputado nas areias de Fortaleza em duas categorias: Copa das Nações e Open. A Copa das Nações é a atração principal, com os melhores jogadores de cada país disputando o título Mundial, além de 50 mil reais e outros atrativos como premiação.

Já o Open possui 24 categorias diferentes, entre masculino, feminino e duplas, é aberto ao público e já está com inscrições abertas através do site do WBS Brazil.

O Mundial de Beach Tennis da IFBT tem a chancela nacional da Confederação Brasileira de Beach Tennis (CBBT) e é disputado inteiramente por jogadores da modalidade. "Já houve outros torneios, mas eles eram feitos pela federação de tênis, com jogadores de tênis. Estamos vivenciando a história do esporte, com jogadores vocacionados e organizado por órgão oficial que já realiza torneios e o fomento da modalidade há mais de 20 anos", explicou Rosalvo.

WBS Brazil 2023

Legenda: Evento é aberto ao público. Foto: Divulgação

A terceira edição do World Beach Sports Brazil (WBS Brazil), acontece nos dois primeiros finais de semana de agosto, na Beira Mar, em Fortaleza. Entre os dias 2 e 6; e 9 e 13, a orla cearense será palco para práticas de mais de 20 modalidades em sincronicidade de arenas multiuso, incluindo o campeonato Mundial de frescobol, desafio WBS de canoa havaiana e o campeonato Mundial de Beach Tennis da Federação Internacional de Beach Tennis (IFBT).

O evento contará com uma estrutura de mais de 6 mil metros quadrados na areia, entre quadras, lounge e pavilhão de exposições, com capacidade para comportar 10 mil pessoas por dia, entre atletas, comissões técnicas, árbitros, staffs e visitantes. Além da areia, haverá competições também no mar e no calçadão. O diretor do evento explica que a ideia do WBS Brazil é estimular a prática esportiva em Fortaleza e aproveitar o ambiente propício da capital cearense.

"A atmosfera da nossa cidade é perfeita para os esportes. Clima, ventos, mar, areia, povo e tudo que envolve. Vamos para a terceira edição do WBS Brazil com muita expectativa pois as anteriores foram um sucesso. Serão muitas modalidades para todos os gostos e queremos que o público saia com a consciência de que a prática esportiva é necessária para a saúde, educação, sustentabilidade, economia, geração de empregos e rendas e muito mais", destacou Roslavo

Para isso, o WBS Brazil possui registro junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), assegurando o termo "Fortaleza, capital mundial dos esportes de praia", além do respaldo de lei municipal e estadual que sedimenta o mês de agosto como reservado a práticas de esportes na praia. "Historicamente, agosto é um mês de baixa nas redes hoteleiras, mas é o mês que começa a temporada de ventos e sol constante em Fortaleza, por isso queremos potencializar nossa orla com esporte e tudo que ele proporciona", finalizou o diretor do evento.

SERVIÇO:

WBS Brazil 2023

Campeonato Mundial de Beach Tennis - organizado pela Federação Internacional de Beach Tennis (IFBT).

De 2 a 6 de agosto de 2023

Local: Avenida Beira Mar

WBS Brazil 2023

Demais modalidades esportivas

De 2 a 6; e 9 a 13 de agosto de 2023

Local: Avenida Beira Mar

Mais informações: @wbsbrazil

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil