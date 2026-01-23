Diário do Nordeste
Campeonato Cearense 2026 no TikTok: SVM amplia cobertura e transmite estadual em 6 plataformas

Fortaleza x Floresta terá transmissão gratuita com imagens ao vivo no TikTok do Diário do Nordeste e cobertura multiplataforma do Jogada

Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Taça do Campeonato Cearense.
Foto: Fabiane de Paula/SVM

O Sistema Verdes Mares vai transmitir as fases decisivas do Campeonato Cearense em até 6 plataformas diferentes: TV Verdes Mares, TikTok, Instagram e Facebook com imagens. A Verdinha (92.5 FM) e Youtube (Jogada) seguem com a tradicional transmissão em áudio. A segunda fase inicia a partir deste domingo (26), com Ferroviário x Ceará, ao vivo, com imagens e de graça na TV Verdes Mares, às 18h. E também a transmissão tradicional em áudio na Verdinha (92.5 FM) e Youtube (Jogada). 

Na segunda-feira, a partida entre Fortaleza e Floresta, às 20h30, pelo Campeonato Cearense, será exibida em 5 plataformas diferentes, todas de forma gratuita. A novidade fica para a transmissão no TikTok, que contará com imagens ao vivo do confronto, assim como o Instagram (Jogada) e Facebook (Diário do Nordeste). Em áudio, a transmissão tradicional da Verdinha, no rádio (92.5 FM) e no Youtube (Jogada).

TRANSMISSÕES DO SVM DE FORTALEZA X FLORESTA

JOGOS E TRANSMISSÕES

25/01 - 18h 

  • Ferroviário x Ceará: TV Verdes Mares, Verdinha e Youtube (Jogada)

26/01 - 20h30 

  • Fortaleza x Floresta: TikTok (Diário do Nordeste), Instagram (Jogada) e Facebook (Diário do Nordeste) com imagens; Verdinha, Youtube Jogada (áudio)
