Campeonato Cearense 2026 no TikTok: SVM amplia cobertura e transmite estadual em 6 plataformas

O Sistema Verdes Mares vai transmitir as fases decisivas do Campeonato Cearense em até 6 plataformas diferentes: TV Verdes Mares, TikTok, Instagram e Facebook com imagens. A Verdinha (92.5 FM) e Youtube (Jogada) seguem com a tradicional transmissão em áudio. A segunda fase inicia a partir deste domingo (26), com Ferroviário x Ceará, ao vivo, com imagens e de graça na TV Verdes Mares, às 18h. E também a transmissão tradicional em áudio na Verdinha (92.5 FM) e Youtube (Jogada).

Na segunda-feira, a partida entre Fortaleza e Floresta, às 20h30, pelo Campeonato Cearense, será exibida em 5 plataformas diferentes, todas de forma gratuita. A novidade fica para a transmissão no TikTok, que contará com imagens ao vivo do confronto, assim como o Instagram (Jogada) e Facebook (Diário do Nordeste). Em áudio, a transmissão tradicional da Verdinha, no rádio (92.5 FM) e no Youtube (Jogada).

TRANSMISSÕES DO SVM DE FORTALEZA X FLORESTA

Rádio Verdinha 92.5 FM : https://www.verdinha.verdesmares.com.br

: https://www.verdinha.verdesmares.com.br YouTube do Jogada : https://www.youtube.com/@jogadasvm

: https://www.youtube.com/@jogadasvm TikTok do Diário do Nordeste : https://www.tiktok.com/@diariodonordeste

: https://www.tiktok.com/@diariodonordeste Instagram do Jogada : https://www.instagram.com/jogadasvm

: https://www.instagram.com/jogadasvm Facebook do Diário do Nordeste: https://www.facebook.com/diariodonordeste

JOGOS E TRANSMISSÕES

25/01 - 18h

Ferroviário x Ceará: TV Verdes Mares, Verdinha e Youtube (Jogada)

26/01 - 20h30