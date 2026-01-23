Campeonato Cearense 2026 no TikTok: SVM amplia cobertura e transmite estadual em 6 plataformas
Fortaleza x Floresta terá transmissão gratuita com imagens ao vivo no TikTok do Diário do Nordeste e cobertura multiplataforma do Jogada
O Sistema Verdes Mares vai transmitir as fases decisivas do Campeonato Cearense em até 6 plataformas diferentes: TV Verdes Mares, TikTok, Instagram e Facebook com imagens. A Verdinha (92.5 FM) e Youtube (Jogada) seguem com a tradicional transmissão em áudio. A segunda fase inicia a partir deste domingo (26), com Ferroviário x Ceará, ao vivo, com imagens e de graça na TV Verdes Mares, às 18h. E também a transmissão tradicional em áudio na Verdinha (92.5 FM) e Youtube (Jogada).
Na segunda-feira, a partida entre Fortaleza e Floresta, às 20h30, pelo Campeonato Cearense, será exibida em 5 plataformas diferentes, todas de forma gratuita. A novidade fica para a transmissão no TikTok, que contará com imagens ao vivo do confronto, assim como o Instagram (Jogada) e Facebook (Diário do Nordeste). Em áudio, a transmissão tradicional da Verdinha, no rádio (92.5 FM) e no Youtube (Jogada).
TRANSMISSÕES DO SVM DE FORTALEZA X FLORESTA
- Rádio Verdinha 92.5 FM: https://www.verdinha.verdesmares.com.br
- YouTube do Jogada: https://www.youtube.com/@jogadasvm
- TikTok do Diário do Nordeste: https://www.tiktok.com/@diariodonordeste
- Instagram do Jogada: https://www.instagram.com/jogadasvm
- Facebook do Diário do Nordeste: https://www.facebook.com/diariodonordeste
JOGOS E TRANSMISSÕES
25/01 - 18h
- Ferroviário x Ceará: TV Verdes Mares, Verdinha e Youtube (Jogada)
26/01 - 20h30
- Fortaleza x Floresta: TikTok (Diário do Nordeste), Instagram (Jogada) e Facebook (Diário do Nordeste) com imagens; Verdinha, Youtube Jogada (áudio)