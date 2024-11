Campeonato Cearense 2025: veja fórmula de disputa, datas, times e novidades

A Federação Cearense de Futebol (FCF) se reuniu na manhã desta quinta-feira (14) com os presidentes das equipes participantes da Série A estadual e realizou o Conselho Técnico do Campeonato Cearense de 2025. Foram definidos fórmula de disputa e datas.

A fórmula de disputa será a mesma da edição de 2024, com os dez clubes participantes divididos em dois grupos de cinco, os jogos disputados em turno único, com um grupo enfrentando o outro, e os três melhores de cada grupo avançando no torneio.

O primeiro colocado de cada grupo avança para as semifinais, enquanto o segundo e o terceiro colocados vão para as quartas de final. As outras duas equipes de cada grupo, que ficaram nas duas últimas colocações, disputam o quadrangular da permanência.

DATAS DO CAMPEONATO CEARENSE 2025

1ª rodada: 18/01

2ª rodada: 25/01

3ª rodada: 29/01

4ª rodada: 01/02

5ª rodada: 08/02

Quartas (ida): 15/02

Quartas (volta): 22/02

Semifinal (ida): 01/03

Semifinal (volta): 08/03

Final (ida): 15/03

Final (volta): 22/03

NOVIDADES

Duas novidades foram anunciadas no Conselho Técnico. A primeira delas foi a criação de uma disputa de terceiro lugar entre as equipes eliminadas nas semifinais. Esta fase será disputada em jogo único, com mando do time com melhor campanha na primeira fase.

A outra foi uma alteração na forma de disputa do quadrangular da permanência, que desta vez terá jogos apenas de ida, em três datas, diferente de 2024, que teve jogos de ida e volta, em seis datas.

TIMES