Caíque Gonçalves destaca decisões no Ceará: ‘quem pode mais, chora menos’

Em busca de retomar espaço na equipe titular do Ceará, o volante Caíque Gonçalves concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira (7), no CT de Porangabuçu. O atleta ponderou a disputa no meio-campo e momento decisivo das competições. Neste sábado (8), inclusive, diante do Fortaleza, o atleta deve ter mais uma chance entre os titulares, uma vez que Richardson está suspenso.

Caíque Gonçalves Volante do Ceará “Todos que estão no elenco, para a minha posição, treinaram bem, fizeram por onde, mostraram que querem estar no jogo. Sabemos da qualidade do Richardson, é um cara que dispensa comentários, um ídolo no clube. Se eu for o escolhido vou ficar muito feliz, vai ser uma honra para mim vestir essa camisa”.

Mesmo no banco de reservas em algumas partidas, Caíque é um dos homens de confiança do treinador paraguaio. O atleta está entre os cinco jogadores com mais minutos com a camisa do Vozão.

DESVANTAGEM NA DECISÃO

O volante pontuou ainda sobre a equipe alvinegra ter que reverter uma resultado ruim. O Ceará precisa vencer por dois gols de diferença para retomar a hegemonia no estado. Caíque destaca a qualidade do Fortaleza.

“Nós sabíamos que a qualquer momento poderíamos perder, não ia perder para qualquer time, é nosso maior rival, um time de qualidade e estávamos bem preparados para isso. Perdemos para um time que jogou uma Libertadores, está na Sul-Americana e tem qualidade”, aponta Caíque.

RIVALIDADE NO CLÁSSICO

A decisão na Arena Castelão é mais um confronto que, segundo o atleta, ninguém quer perder. Conquistar o título diante do maior rival é o desejo dos dois lados, explica Caíque.

“Clássico ninguém quer perder, o jogo é mais quente, mais pegado, mas amanhã não tem como tirar o pé. É guerra dentro de campo, nós queremos vencer e eles também. Eu defendo meu pão eles defendem o deles e não vai ter chororô. Eu vou para a guerra, vou para ganhar e quem pode mais, chora menos”, avaliou o jogador.

O Alvinegro vive a expectativa da decisão do estadual. Depois da competição, o foco da equipe é na final da Copa do Nordeste e no retorno à elite nacional, com a estreia do Campeonato Brasileiro Série B.

Assista a coletiva de Caíque