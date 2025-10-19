Brenno Lopes lamenta derrota para o Cruzeiro e projeta duelo contra o Flamengo

O Fortaleza teve volume de jogo, mas saiu derrotado neste sábado (18) pelo o Cruzeiro por 1 a 0, no Mineirão. Com o resultado, o Leão segue afundado na zona de rebaixamento, ocupando a 18ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro. Breno Lopes, titular do Tricolor na partida, lamentou o resultado e projetou o próximo confronto da equipe, que encara o Flamengo

Eles (Cruzeiro) tiveram a oportunidade deles no primeiro tempo, fizeram o gol e a gente terminou o jogo agora com uma chance clara. Tivemos dois, três cabeceios ali e não conseguimos marcar. É seguir. Eu acho que hoje deixamos tudo que a gente podia dentro de campo. Infelizmente o resultado, mais uma vez, não veio. Acho que com essa postura que a gente tem, principalmente no segundo tempo, temos muita chance de seguir lutando pelo nosso objetivo, que é permanecer na Série A. Breno Lopes Atacante do Fortaleza

Sendo esta a segunda derrota seguida do Fortaleza, tendo perdido também para o Vasco na rodada anterior, o Tricolor agora terá mais uma dura missão pelo Campeonato Brasileiro: vai enfrentar o Flamengo, outro adversário que briga pelo título nacional.

Chegamos no momento da competição que não tem jogo fácil, a gente respeita o Flamengo, mas dentro de casa a gente tem que pôr o nosso ritmo fazer o que a gente fez no segundo tempo a gente buscar a vitória Breno Lopes Sobre Fortaleza x Flamengo

O Leão volta a campo no próximo sábado (25), às 19h30h, na Arena Castelão, contra o Rubro-Negro carioca. O duelo é válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

