Brasileirão: CBF anuncia mudanças em jogo entre Fortaleza e Criciúma; veja detalhes

A partida entre Fortaleza e Criciúma, válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, sofreu mudanças. A Diretoria de Competições da CBF anunciou, nesta terça-feira (30), mudanças no dia e no horário da disputa.

O duelo, que seria realizado no dia 11 de agosto, no domingo, foi antecipado para sábado (10). Além disso, o horário saiu de 19h para 16h (de Brasília). O duelo segue na Arena Castelão. O Tricolor do Pici tem oito vitórias em casa na Série A do Brasileiro.

A solicitação foi feita tanto pelo Tricolor quanto pelo Tigre, com anuência da detentora dos direitos de transmissão. Na próxima rodada, o Leão encara o Cruzeiro. O duelo, válido pela 21ª rodada, será no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, a partir das 21h (de Brasília).