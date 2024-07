Rival de Simone Biles, veja desempenho de Rebeca Andrade na final por equipes das Olimpíadas

Maior aposta da ginástica artística brasileira, Rebeca Andrade brilhou nesta terça-feira (30) na final por equipes dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A equipe do Brasil, que também conta com Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Julia Soares e Lorrane Oliveira, garantiu um feito histórico conquistando a medalha de bronze, título inédito para o País.

Em uma disputa acirrada, Rebeca Andrade e Simone Biles se destacaram na competição, apesar de o confronto ter acontecido de forma indireta nesta terça. Os Estados garantiram o ouro, mas notas acima da média da brasileira e da norte-americana já são uma prévia do que deve ocorrer nas finais do individual geral (Veja mais detalhes das notas abaixo).

Nesta final por equipes, Rebeca teve o melhor desempenho principalmente no salto, aparelho no qual é a atual campeã olímpica, e nas barras assimétricas, conquistando maiores notas maiores que Biles. Já a estadunidense levou a melhor no solo e a trave.

Rebeca Andrade e Simone Biles ainda vão se enfrentar em mais quatro finais nas Olimpíadas deste ano. A disputa individual geral, a mais aguardada destes jogos, ocorre na quinta-feira (1º), a partir das 13h15 (horário de Brasília).

Veja notas de Rebeca Andrade e Simone Biles na final por equipes

Salto:

Rebeca Andrade : 15.100

: 15.100 Simone Biles: 14.900

Barras:

Rebeca Andrade : 14.533

: 14.533 Simone Biles: 14.400

Solo:

Rebeca Andrade : 14.200

: 14.200 Simone Biles: 14.666

Trave: