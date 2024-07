Assista à apresentação de Rebeca Andrade e equipe brasileira no solo da Olimpíada de 2024; veja

A equipe brasileira de ginástica artística disputou a final da modalidade nesta terça (30) nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 e conquistou medalha de bronze, um feito histórico e inédito para o país. Dentre os aparelhos, um dos mais fortes do Brasil foi o solo, marcado por um mix de diversas músicas. O Diário do Nordeste detalha as trilhas sonoras das ginastas do país e também mostra como foram as apresentações.

Da equipe brasileira, o solo foi formado por Rebeca Andrade, Julia Soares e Flávia Saraiva. No total, o Brasil somou 40.966 neste aparelho, sendo um dos principais da final.

Rebeca Andrade | 14.200 (pontuação)

Maior estrela do Brasil, Rebeca Andrade preparou uma apresentação que uniu artistas do cenário global: Beyonce e Anitta. Os acordes de "End of Time" e “Movimento da Sanfoninha" ditaram o ritmo da ginasta.

Julia Soares | 13.233 (pontuação)

Estreante em Olimpíadas, Julia adotou Cheia de Manias, do Raça Negra, como trilha sonora, uma das músicas mais icônicas do cenário nacional. Além disso, ainda contou com Milord, de Édith Piaf.

Flávia Saraiva | 13.533 (pontuação)

A jovem de 24 anos escolheu uma música cultural da França, a Galop Infernal, de Orphée Aux Enfers, de Jacques Offenbach. A música é conhecida popularmente como Can Can, uma peça clássica. E a música trouxe toda a arquibancada para perto, uma vez que os Jogos Olímpicos são em Paris.