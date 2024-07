Com Fortaleza no G-4 do Brasileiro, Vojvoda repete visita a Canindé

Juan Pablo Vojvoda repetiu a viagem até Canindé, nesta terça-feira (30), para visitar a Basílica de São Francisco. No local, o técnico do Fortaleza acendeu uma vela e amarrou uma fita de promessa. Ele estava acompanhado de outros funcionários do clube. A informação é do ge. Além do bom momento na Série A, a visita ocorre também após título da Copa do Nordeste.

A vistia ao local já se tornou um ritual de fé do treinador, que é devoto de Nossa Senhora de Fátima, mas vai ao local para rezar e agradecer pelas preces desde 2022.

A viagem ocorreu novamente ano passado, para pagar promessa depois que o Leão do Pici permaneceu na Série A. O time comandado pelo argentino ainda foi vice da Sul-Americana.

O Fortaleza está em quarto na tabela do Brasileiro, com 36 pontos somados. A equipe vem de uma sequência de seis jogos sem derrotas na competição. O próximo desafio será contra o Cruzeiro, fora de casa.