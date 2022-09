'Bora Bill' visita Flamengo e vai assistir jogo contra o São Paulo, pela Copa do Brasil, no Maracanã

O cearense 'Bora, Bill' visitou o treino do Flamengo na segunda-feira (12) e comentou as atividades dos estúdios da Fla TV, no Ninho do Urubu, CT do clube, no Rio de Janeiro. Ele também foi convidado para acompanhar o duelo contra o São Paulo pela Copa do Brasil, no Maracanã, nesta quarta-feira.

Ao lado do apresentador Bluthiere Lima e do comentarista Bruno Pet, o cearense falou sobre o Rubro-Negro, a fama nas redes sociais e lembrou dos companheiros da TV 100 Futuro, do futebol de várzea.

“Nunca esperei, na minha vida, estar participando de uma entrevista dessas. Nunca pensei que essa brincadeira entre o narrador (Josiano Morais) e o Lenda Gonzalez (comentarista) ia se tornar esse meme. No começo eu me zangava, mas só tenho a agradecer a eles, a Deus, a todo mundo que curte e compartilha”, disse durante a entrevista.

Legenda: Bill Morais participou de entrevista na Fla TV. Foto: Reprodução/Fla TV

‘BORA, BILL’

Bill Morais, o primo Josiano e Lenda Gonzalez são moradores do distrito de Betânia, em Croatá, no interior do Ceará. Os novos fenômenos da internet vêm do futebol de várzea, o primeiro é técnico e jogador enquanto o segundo narra os jogos.



Vídeos da TV 100 Futuro, onde Josiano chama o primo de forma insistente durante as partidas, viralizaram nas redes sociais. Jogadores da Seleção Brasileira, como Neymar, Richarlison e Marcelo chegaram a entrar na brincadeira, inclusive o próprio Marinho, do Flamengo.

Pela primeira vez no Rio de Janeiro, Bill e Lenda foram convidados pelo Tik Tok para participar do Rock in Rio. Agora, a dupla cumpre outros compromissos. Um deles foi a visita ao Ninho do Urubu.

O Flamengo encara o São Paulo nesta quarta-feira (14), no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. O time carioca venceu o primeiro duelo por 3 a 1 e vai para o jogo decisivo no Maracanã com vantagem.

“É a realização de um sonho. Se esse Pedrão fosse lá, ia meter gol de todo jeito. O homem tá no auge. Eu, como treinador, já passei por essas situações. Ter resultado favorável no primeiro jogo, não é achar que já tá ganho e entrar dando mole”, avaliou o cearense.

VEJA TRECHO DA ENTREVISTA:

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil