Bola de Ouro: Cristiano Ronaldo fica em 20º lugar do prêmio

O atacante português Cristiano Ronaldo, de 37 anos, ficou na 20ª colocação do prêmio Bola de Ouro referente à temporada 2021/22. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (17), quando está acontecendo a cerimônia de premiação, organizada pela France Football. Cristiano é considerado um dos maiores jogadores da história do futebol mundial e já venceu o prêmio em cinco oportunidades.

A temporada 2021/22 marcou o retorno de Cristiano Ronaldo ao Manchester United, da Inglaterra. O atacante português havia deixado Old Trafford após a temporada 2008/09 e retornou ao clube onde teve muito sucesso. Na primeira temporada após o retorno, Ronaldo disputou 38 partidas pelos Red Devils, somando 24 gols e três assistências. Com a camisa da equipe inglesa, Cristiano disputou Premier League, Champions League e FA Cup.

A cerimônia de premiação da Bola de Ouro segue acontecendo. Até o momento, foram anunciados os jogadores entre as posições 11 e 25. Outros jogadores consagrados do futebol mundial, como o argentino Lionel Messi e o brasileiro Neymar, ficaram de fora dos 30 finalistas do prêmio. Entre os finalistas, estão três brasileiros: Fabinho, Casemiro e Vinícius Júnior.