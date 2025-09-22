Bola de Ouro 2025 hoje: horário, categorias e favoritos

Os melhores jogador e jogadora de futebol do mundo da temporada 2024/2025 são conhecidos nesta segunda (22). A data marca a 69ª edição da Bola de Ouro, premiação internacional mais tradicional, da revista France Football, que elege os principais destaques desse esporte. O evento tem início às 16h (de Brasília), em Paris, na França.

O Brasil concorre com os atacantes Raphinha (Barcelona) e Vini Júnior (Real Madrid) no masculino, além de Marta (Orlando Pride) e Amanda Gutierres (Palmeiras) pelo feminino. A decisão é através de uma votação sigilosa com um júri com jornalistas de 100 países.

Legenda: Tida como maior jogadora feminina da história, a meia Marta busca mais uma Bola de Ouro Foto: divulgação / Orlando Pride

Vale ressaltar que também há premiações para: melhor time, melhor treinador, melhor jovem (Kopa), melhor goleiro (Yashin) e maior artilheiro (Gerd Müller). Em 2025, a France Football concederá, pela 1ª vez, todos os prêmios para as duas categorias, permitindo um novo passo em prol da valorização e do reconhecimento das mulheres no futebol.

Apesar do prestígio da cerimônia, o elenco do Real Madrid não deve comparecer. A medida é um protesto em alusão à última edição da Bola de Ouro, quando Vini Júnior era apontado como mais cotado, mas o volante espanhol Rodri (Manchester City) foi o escolhido. Vale ressaltar que o brasileiro ganhou o The Best, prêmio da Fifa com a mesma finalidade pelo desempenho esportivo daquela temporada.

Disputa aberta no masculino

Legenda: O egípcio Salah, do Liverpool, foi o atacante com mais participação em gols entre os candidatos Foto: Paul Ellis / AFP

Os candidatos masculinos favoritos para a Bola de Ouro são os atacantes Dembelé (PSG), Raphinha (Barcelona), Salah (Liverpool) e Lamine Yamal (Barcelona). Diferente de outras edições, todos os candidatos tiveram a temporada acima da média e estão no páreo.

Na França, Dembelé foi o grande nome do time que faturou a Liga dos Campeões e o Campeonato Francês, além de chegar na finalíssima do Mundial de Clubes. Ao todo, foram 53 jogos, com 35 gols e 14 assistências com a camisa do PSG, sendo titular absoluto.

Na Espanha, Yamal e Raphinha foram os protagonistas do Barcelona, que foi campeão nacional, da Supercopa da Espanha e da Copa do Rei. Raphinha acumulou 57 partidas, com 34 gols e 22 assistências, enquanto Yamal teve 55 jogos, 18 gols e 21 assistências.

Na Inglaterra, Salah guiou o Liverpool na conquista do Campeonato Inglês. Na temporada, foram 52 jogos, com 34 gols marcados e 23 assistências - o maior no quesito.

Bola de Ouro 2025