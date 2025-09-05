Diário do Nordeste
Bastidores: Palermo vai avaliar afastados do Fortaleza e decidir sobre utilização

Deyverson, Zé Welison, Martínez, Magrão, Rodrigo e Ryan Guilherme foram afastados

Escrito por
e
(Atualizado às 10:03)
Jogada
Legenda: Deyverson em Fortaleza x Fluminense no Brasileirão Série A 2025
Foto: Davi Rocha/SVM

Martín Palermo, novo técnico do Fortaleza, irá avaliar a possibilidade de reintegrar os jogadores afastados pelo então treinador Renato Paiva. O Diário do Nordeste apurou que a decisão sobre a utilização destes atletas está nas mãos de Palermo.

No último dia 21 de agosto, o então técnico do Fortaleza, Renato Paiva, afastou o goleiro Magrão, os meio-campistas Zé Welison, Rodrigo, Ryan Guilherme e Martínez, e o atacante Deyverson. Posteriormente, Ryan Guilherme foi negociado com o Cruzeiro.

Volante do Fortaleza, Zé Welison, fez belo gol de fora da área, mas juiz anulou
Legenda: Zé Welison em ação pelo Fortaleza
Foto: Thiago Gadelha / SVM

“Agora só vamos ter uma competição. Foco total no Brasileiro. Em função disso decidimos tomar medidas. Já estávamos a contratar jogadores, pois entendíamos que o elenco precisava ser reforçado em algumas posições, e esses reforços já estão a chegar. Com isso, e com a diminuição de competições, decidimos também emagrecer o elenco”, afirmou Paiva.

Os demais jogadores seguem treinando no Fortaleza, mas haviam deixado de ser relacionados por Renato Paiva para as partidas. Nesta sexta-feira (5), inclusive, Deyverson publicou uma foto treinando no Pici ao lado de Magrão, Zé Welison e Martínez.

Atacante Deyverson postou nesta manhã foto com os afastados Zé Wellison, Martínez e Magrão.
Legenda: Atacante Deyverson postou nesta manhã foto com os afastados Zé Wellison, Martínez e Magrão.
Foto: Reprodução/Instagram

Palermo desembarca em Fortaleza (CE) na tarde desta sexta-feira (5), para iniciar seu trabalho no Leão. A estreia dele acontecerá no sábado, dia 13 de setembro, contra o Vitória, na Arena Castelão. Ele tem a missão de ajudar a livrar o Fortaleza do rebaixamento.

