Barroca comemora vitória diante do Londrina e explica Luvannor em vez de Vitor Gabriel no ataque

O Ceará venceu o Londrina por 3 a 1 em jogo da 8ª rodada da Série B. Eduardo Barroca celebrou a vitória e destacou o esforço coletivo dos jogadores. Além disso, explicou a não entrada do atacante Victor Gabriel após a saída de Nicolas. Ele também citou a recorrência de Gabriel Lacerda na posição.

O Vovô construiu o placar da vitória ainda no primeiro tempo da partida no Estádio do Café*. Willian Maranhão, Erick e Jean Carlos marcaram para o Ceará. Clinton descontou no segundo tempo. Aos 20 minutos da última etapa, Barroca tirou Nicolas e colocou Luvannor. O treinador explica a mudança e não ter optado pela entrada de Vitor Gabriel.

“A gente ganhando de 3 a 0, (o jogo) estava desenhado mais para o atacante entrar para participar recompondo do que atacando. A gente estava muito compactado nas linhas mais baixas, utilizando a velocidade pelos lados, com nossos atacantes de lado. Naquele momento, meu maior interesse era ter um jogador de mobilidade, com a característica maior de flutuação e uma recomposição para defender com maior predominância (mais) até do que a parte de ataque”, explicou.

“O Vitor é um jogador, importante pra gente, jogador que até aqui vem fazendo uma boa temporada, fazendo gols, e que obviamente será importante. Todos serão. Estou satisfeito com a entrega, com o comprometimento deles com o nosso propósito, que é fazer um campeonato de recuperação. E a gente vai precisar de todo mundo .Tô contando com eles. A gente ainda tem um caminho grande e a gente ainda precisa evoluir coletivamente”, completou.

Barroca também destaca a atuação do zagueiro Gabriel Lacerda. Com o bom momento, o jogador tem se mantido na posição. Assim, David Ricardo, que vinha se destacando, perdeu espaço. No entanto, segue no radar do treinador.

“No último jogo, Thiago ficou fora do aquecimento. E o Lacerda vem jogando bem. No jogo com o ABC, no meu primeiro jogo, ele já tinha jogado muito bem. Se você perceber, todas as nossas vitórias, o Lacerda estava em campo. Um jogador que estou bastante satisfeito com o que ele vem apresentando e com opotencial que tem para se desenvolver. O Lacerda vem jogando como protagonista nesse momento, vem correspondendo. No jogo contra o Criciúma o David até entrou com o Léo Santos. A gente, naquela ocasião, por uma situação estratégica, acho que era interessante que entrassem os dois. E o David é um jogador extremamente importante, jovem, um ativo do clube, e um jogador também com potencial de crescimento muito grande, que vai ser muito importante para gente na temporada”, ressaltou.

O Ceará chega a terceira vitória seguida no comando de Eduardo Barroca. Além do Londrina, o time venceu Criciúma e Tombense. Agora, o alvinego subiu para a nona posição da tabela, com 13 pontos. O próximo desafio será diante do Novorizontino, neste domingo (28).

"Os jogadores estão empenhados em tentar cumprir tudo aquilo que a gente tá definindo coletivamente como ideia de jogo. Hoje, muita coisa funcionou. É um início de trabalho, são muitos jogos e muito pouco tempo para trabalhar, para treinar, para cobrar. A gente tem compensado muito isso com a força dos jogadores, com a coletividade, com o compromisso deles com o objetivo. Foi uma vitória importante, um jogo difícil, uma equipe que tinha a mesma pontuação que a gente. A gente agora precisa, depois dessa vitória, dar um passo à frente, ajustar uma série de coisas. Ter humildade para olhar isso, trabalhar duro, pra gente ir caminhando na competição", finalizou.

VEJA A ENTREVISTA COMPLETA: