Bareiro credita confiança que ganhou a Palermo e ressalta trabalho do técnico no coletivo

Em coletiva concedida nesta segunda-feira (24), o centroavante paraguaio ressaltou o impacto positivo da mudança da comissão técnica

Escrito por
Brenno Rebouças brenno.reboucas@svm.com.br
(Atualizado às 17:00)
Jogada
Legenda: Bareiro tem cinco gols marcados no Fortaleza desde que Palermo assumiu o comando técnico do clube
Foto: Mateus Lotiff/Fortaleza

Quando questionado sobre a boa fase que vive com a camisa do Fortaleza, o paraguaio Adam Bareiro não titubeia: “Sobre gols e coisas pessoais, ficam de fora (de lado). Hoje em dia o objetivo é coletivo". Vice-artilheiro do Leão na Série A, o camisa 27 ressaltou que o elenco acredita na permanência do clube e destacou que o trabalho de Palermo foi o diferencial na reta final do campeonato.

Uma frase que sempre falam aqui é que o Fortaleza é pra quem acredita. E todos nós jogadores estamos acreditando porque cremos no trabalho que estamos fazendo. Estamos há seis jogos sem perder, e a verdade é que em todo ano não se viu isso. Hoje estamos desfrutando e temos que seguir por isso. Temos que seguir acreditando pelo novo trabalho que estamos fazendo e pelo novo corpo técnico, que está dando resultado pra nós
Adam Bareiro
Centroavante do Fortaleza

A troca de comando técnico não ajudou o Fortaleza no coletivo. Bareiro também destacou que a chegada de Palermo foi importante para a virada de chave dele com a camisa tricolor. Anteriormente, com Renato Paiva, o paraguaio tinha disputado nove partidas e não havia marcado nenhum gol, início de trabalho que o fez ser contestado. Sob a batuta do treinador argentino já são cinco tentos, sendo quatro consecutivos, nas quatro partidas mais recentes do Leão.

"A torcida cobrou de mim, é normal. Sou jogador profissional e quando chego em um time quero fazer todas as coisas bem muito rápido, não entendia que tinha que passar por esse momento de adaptação, mas superei isso. Também, por sorte, agora tenho muito mais confiança com a chegada do novo corpo técnico. Hoje estou desfrutando muito dessa situação pessoal e coletivamente estamos mostrando a cada jogo que estamos brigando para deixar o Fortaleza na Série A, que é o objetivo de todos nós", afirmou, em coletiva concedida nesta segunda-feira (24), no Pici.

Com 12 pontos por disputar e cinco pontos atrás do primeiro time fora da zona de rebaixamento, Bareiro afirmou que o grupo está ciente da dificuldade da missão, por isso encaram todas as partidas como uma decisão. “Cada jogo que jogarmos vai ser o mais difícil da nossa vida. Cada vez faltam menos partidas para acabar o campeonato, sabemos que precisamos do máximo de pontos possíveis para conseguir o objetivo e nos preparamos desta maneira”, disse.

