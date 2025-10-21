Barcelona x Olympiacos pela Liga dos Campeões: veja onde assistir, horário e escalações
Veja as informações sobre essa partida válida pela 3ª rodada da UEFA Champions League
Escrito por
Samir de Carvalho* samir.brandao@svm.com.br
(Atualizado às 10:07)
Barcelona e Olympiacos se enfrentam nesta terça-feira (21), em uma partida válida pela 3ª rodada da UEFA Champions League. O jogo será às 13h45, no Estádio Olímpico de Montjuic, Barcelona (ESP). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
TNT (TV fechada)
HBO Max (streaming)
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Barcelona: Szczesny; Koundé, Cubarsí, Christensen e Balde; Casadó, De Jong e Pedri; Lamine Yamal, Rashford e Fermín López.
Olympiacos: Tzolakis; Costinha, Biancone, Pirola e Ortega; García e Hezze; Martins, Chiquinho e Podence; El Kaabi.
BARCELONA X OLYMPIACOS | FICHA TÉCNICA
Competição: 3ª rodada da UEFA Champions League
Local: Estádio Olímpico de Montjuic, Barcelona (ESP)
Data: 21/10/2025 (terça-feira)
Horário: 13h45 (de Brasília)
Assuntos Relacionados