Barcelona x Olympiacos pela Liga dos Campeões: veja onde assistir, horário e escalações

Barcelona e Olympiacos se enfrentam nesta terça-feira (21), em uma partida válida pela 3ª rodada da UEFA Champions League. O jogo será às 13h45, no Estádio Olímpico de Montjuic, Barcelona (ESP). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

TNT (TV fechada)

HBO Max (streaming)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Barcelona: Szczesny; Koundé, Cubarsí, Christensen e Balde; Casadó, De Jong e Pedri; Lamine Yamal, Rashford e Fermín López.

Olympiacos: Tzolakis; Costinha, Biancone, Pirola e Ortega; García e Hezze; Martins, Chiquinho e Podence; El Kaabi.

BARCELONA X OLYMPIACOS | FICHA TÉCNICA

Competição: 3ª rodada da UEFA Champions League

Local: Estádio Olímpico de Montjuic, Barcelona (ESP)

Data: 21/10/2025 (terça-feira)

Horário: 13h45 (de Brasília)