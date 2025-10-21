Diário do Nordeste
Barcelona x Olympiacos pela Liga dos Campeões: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre essa partida válida pela 3ª rodada da UEFA Champions League

Escrito por
Samir de Carvalho* samir.brandao@svm.com.br
(Atualizado às 10:07)
Jogada
Legenda: Veja as informações sobre essa partida válida pela 3ª rodada da UEFA Champions League
Foto: Reprodução / Barcelona

Barcelona Olympiacos se enfrentam nesta terça-feira (21), em uma partida válida pela 3ª rodada da UEFA Champions League. O jogo será às 13h45, no Estádio Olímpico de Montjuic, Barcelona (ESP). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

TNT (TV fechada)
HBO Max (streaming)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Barcelona: Szczesny; Koundé, Cubarsí, Christensen e Balde; Casadó, De Jong e Pedri; Lamine Yamal, Rashford e Fermín López.

Olympiacos: Tzolakis; Costinha, Biancone, Pirola e Ortega; García e Hezze; Martins, Chiquinho e Podence; El Kaabi.

BARCELONA X OLYMPIACOS | FICHA TÉCNICA
Competição: 3ª rodada da UEFA Champions League
Local: Estádio Olímpico de Montjuic, Barcelona (ESP)
Data: 21/10/2025 (terça-feira)
Horário: 13h45 (de Brasília)

