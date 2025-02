Balanço do Fortaleza: indefinição nas laterais e atletas escanteados

Desde o início da temporada que Juan Pablo Vojvoda tem apostado no rodízio entre os atletas, formando uma base para a equipe titular que ele pretende utilizar ao longo de 2025. Em nove jogos, até o momento, alguns jogadores ganharam mais minutagem, enquanto outros, que até já tiveram mais espaço em 2024, estão com a atuação mais reduzida.

O Diário do Nordeste fez uma análise dos números das atuações, setores com maior rodízio e atletas menos utilizados. Até aqui, são nove jogos, com Campeonato Cearense e Copa do Nordeste. Nenhum atleta atuou em todas as partidas.

Entre os 34 jogadores do Fortaleza, Lucero, Moisés e Pikachu foram quem estiveram mais vezes em campo, durante oito confrontos: quatro do Cearense e quatro do Nordestão. Por outro lado, o meio-campista Kauan Rodrigues foi o único que ainda não estreou em 2025, devido a participação no Sul-Americano Sub-20 pela Seleção Brasileira, competição em que foi campeão.

Dos atletas que já estrearam, o lateral-esquerdo Felipe Jonathan só foi escalado como titular uma vez, na partida contra o Cariri. Ele foi relacionado três vezes. O goleiro Magrão foi o menos relacionado, também contra o Cariri. Sobre os goleiros, João Ricardo atuou em sete partidas, enquanto Brenno só esteve em dois jogos.

Alguns nomes deixaram de fazer parte da lista de relacionados de Vojvoda, como é o caso do zagueiro Tomás Cardona, que estava no banco de reservas contra o Moto Club, e foi titular contra Horizonte e Maracanã. Mas, mesmo relacionados, alguns nomes não entraram em campo, ou foram pouco utilizados. Pedro Augusto, meio-campista, foi relacionado oito vezes, mas só participou de duas partidas: contra o Horizonte e Maracanã.

Os setores que possuem maior equilíbrio nos rodízios feitos pelo treinador argentino, que não dá uma definição de quem seria o atleta principal na posição, são nas laterais, com Tinga e Eros Mancuso pela direita entrando cada um em seis partidas, e no lado esquerdo, Bruno Pacheco tem quatro partidas e Diogo Barbosa com cinco jogos.

Entre os meio campistas, Pol Fernández, Calebe e Pochettino atuaram em sete jogos. O atleta do meio de campo com menos atuação é o volante Matheus Rossetto, com uma partida.

Das seis novas contratações, o que teve mais participações nas partidas foi Pol Fernández, com sete jogos, seguido de Diogo Barbosa com cinco partidas. Dylan Borrero atuou em quatro jogos. David Luiz, Gastón Ávila e Brenno tiveram duas oportunidades.