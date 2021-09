Azerbaijão x Portugal pelas Eliminatórias: confira horário, onde assistir e prováveis escalações

A seleção do Azerbaijão entra em campo nesta terça-feira (7), às 13h (horário de Brasília), contra Portugal, pela 6ª rodada das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2022. O duelo acontece no Estádio Olímpico de Baku, em Baku, solo azerbaijano.

Os donos da casa buscam diante da seleção portuguesa sua primeira vitória na competição europeia. O Azerbaijão figura na última colocação do Grupo A, com apenas um ponto conquistado. Portugal, por sua vez, não contará com Cristiano Ronaldo na busca pela liderança do grupo. Os portugueses ocupam a 2ª posição, com 10 pontos, empatados com a Sérvia.

Palpites para o jogo

inter@

Escalação

Azerbaijão

Mahammadaliyev; Huseynov, Medvedev, Haghverdi, Badalov e Salahly; Alasgarov, Qarayev, Mahmudov e Ozobic; Emreli. Técnico: Gianni De Biasi.

Portugal

Rui Patrício; João Cancelo, Rúben Dias, Pepe e Raphaël Guerreiro; João Palhinha, Bernardo Silva, Bruno Fernandes; Rafa Silva, André Silva e Diogo Jota. Técnico: Fernando Santos.

Ficha técnica

Azerbaijão x Portugal - 6ª rodada das Eliminatórias da Europa

Local: Estádio Olímpico de Baku, em Baku (AZE)

Data: 07/09/2021 (terça-feira)

Horário: 13h (de Brasília)

Árbitro: Marco Guida (ITA)

Onde assistir: TNT e Estádio TNT Sports