Áustria vence a Holanda e avança para as oitavas de final da Eurocopa

A Áustria está nas oitavas de final da Eurocopa, após vencer nesta terça-feira (25), a Holanda pelo placar de 3 a 2 no estádio Olímpico de Berlim. Com o resultado, os austríacos terminam a participação no Grupo D na liderança.

A rede balançou cedo no embate entre Holanda e Áustria, com um gol contra marcado pelo holandês Malen. A sequência do primeiro tempo foi de poucas chances e muitas faltas. A melhor chance que os holandeses tiveram de buscar o empate foi pouco antes do intervalo, quando Depay acertou uma finalização na trave.

A Áustria, por sua vez, foi melhor e criou oportunidades, mas não conseguiu ampliar. Logo no primeiro minuto do segundo tempo, o cenário mudou porque a Gakpo fez o gol de empate da Holanda. A partir deste momento, o jogo ficou muito movimentado. Os austríacos não perderam a vivacidade, voltando à frente com gol de cabeça de Schmid, e os holandeses igualaram a intensidade, empatando de novo, com Depay.

Legenda: O jogo chegou aos 15 minutos finais com a igualdade no placar Foto: JOHN MACDOUGALL / AFP

O jogo chegou aos 15 minutos finais com a igualdade no placar. Como tinha necessidade mais urgente de conseguir o resultado positivo que os adversários, a Áustria se esforçou mais para mudar o placar e marcou o terceiro aos 35 minutos, quando Sabitzer recebeu dentro da área e superou o goleiro Verbruggen.

O grupo terminou com a França em segundo lugar, com cinco pontos, seguida da Holanda com quatro pontos, que avança como um dos quatro melhores terceiros colocados do torneio.