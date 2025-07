Atropelo! PSG vence Real Madrid por 4 a 0 e enfrenta o Chelsea na final da Copa do Mundo de Clubes

Atropelo! O PSG venceu o gigante Real Madrid por 4 a 0 e garantiu a última vaga na final da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. As equipes se enfrentaram nesta quarta-feira (9), no Met Life Stadium, em Nova Jersey. A equipe encara o Chelsea na briga pelo título da competição.

A equipe parisiense pressionou desde o minuto inicial e não demorou para abrir o placar. Aos 5 minutos, após falha de Asencio, a bola fica com Dembelé, que divide com Courtois na área. Na sobra, Fabián Ruiz finaliza para o gol.

Três minutos depois veio o segundo. Rudiger é desarmado por Dembelé, que acelera na direção do gol e amplia para o PSG. O Real Madrid ainda ensaia alguma reação com Vini Junior, Tchouaméni e Mabppé, mas vêo adversário balançar as redes novamente. Fabián Ruiz aproveita cruzamento de Hakimi, escapa da marcação e chuta no canto da tave.

Na segunda etapa, Mbappé finalizou da entrada da área, mas mandou para longe do alvo. Pelo PSG, Kvaratskhelia ainda teve boa chance e viu a bola sair pela linha de fundo. Xabi Alonso ainda fez várias trocas, mas sem êxito. Éder Militão ainda cabeceou para fora após cobrança de escanteio. Para fechar o placar em 4 a 0, Gonçalo Ramos marcou depois de jogada de Hakimi e selou a vitória do time parisiense.

A grande final entre Chelsea e PSG será neste domingo (13), a partir das 16h (de Brasília), no Met Life Stadium, em Nova Jersey.