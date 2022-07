Atlético-MG x São Paulo: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Atlético-MG entra em campo nesta domingo (10), às 18h (de Brasília), contra o São Paulo pelo Brasileirão. A partida será no Mineirão, em Belo Horizonte, em Minas Gerais.

No início da 16ª rodada, o Atlético-MG era o 3º colocado, com 27 pontos. O São Paulo estava em 7º, com 22.

Onde assistir à Atlético-MG x São Paulo

A partida será transmitida pelo Premiere

Palpites

Escalações

Atlético-MG : Everson; Mariano, Nathan Silva, Alonso e Arana; Allan, Otávio, Nacho e Zaracho; Vargas e Hulk. Técnico: Antonio Mohamed.

São Paulo: Jandrei; Rafinha, Luizão, Miranda e Welington; Pablo Maia, Igor Gomes, Talles Costa e Patrick; Eder e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

Ficha técnica | Atlético-MG x São Paulo

Competição: Série A | 16ª rodada.

Série A | 16ª rodada. Estádio: Estádio Governador Magalhães Pinto (Mineirão), em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Estádio Governador Magalhães Pinto (Mineirão), em Belo Horizonte, Minas Gerais. Horário e data: 18h (de Brasília), domingo, 10 de julho.

18h (de Brasília), domingo, 10 de julho. Transmissão: Premiere

