Atlético Cearense defende vantagem fora de casa para avançar na Série D do Brasileiro

O Atlético Cearense pode conquistar nesta domingo (3), uma vaga para a tão sonhada fase de acesso na Série D do Campeonato Brasileiro. Para isso, a Àguia joga até por uma derrota por um gol de diferença contra o Paragominas, às 16 horas no estádio Arena Verde, no interior do Pará, e assim chegar às quartas de finais da competição nacional.

A fase seguinte é a zona de acesso, onde restarão apenas 8 clubes e os 4 que avançarem estarão promovidos para a Série C. O time cearense tem essa ótima vantagem por ter vencido o 1º jogo por 2 a 0 no Estádio Domingáo, em Horizonte, com gols de Erick Pulga e Hitalo, todos no 2º tempo.

Na bronca

Mas apesar da vitória, o Atlético reclamou muito da arbitragem, publicando uma nota de repúdio logo após o jogo de ida, após não marcar um pênalti em Erick Pulga.

"Mesmo com a vitória de hoje, não podemos deixar de lamentar a desastrosa atuação do árbitro Rafael Martins Diniz, do Distrito Federal, e seu quinteto de arbitragem. Um erro como o cometido pelo árbitro do Distrito Federal e seu assistente número 1, o senhor Lehi Sousa Silva, coloca em risco todo o trabalho que fazemos dia após dia. A atitude dos responsáveis por conduzir a partida foi negligente e colocou em risco, além de todo o esforço da Águia para participar da competição, a saúde física de um atleta também".

Expectativa

Assim, com uma grande vantagem, o técnico Raimundinho espera que a equipe jogue seu melhor futebol para sair com a classificação

"Esperamos um jogo muito difícil, eles começaram melhor que a gente no começo do jogo no Domingão, mas equilibramos e conseguimos os gols. A vantagem é boa, mas não garante nada até o árbitro apitar o fim do jogo. Espero que a gente consiga manter essa vantagem para que a gente consiga passar mais uma fase desta competição tão difícil".

FICHA TÉCNICA:

Competição: Campeonato Brasileiro - Série D - Oitavas de Finais - Volta

Local: Arena Verde, em Paragominas (PA)

Data e Horário: 3 de Outubro de 2021 - 16 horas

Árbitro: Leonardo Sígari Zanon - PR

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos - PR e Rafael Trombeta -PR