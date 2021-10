Guarany de Sobral joga em casa contra o Campinense para reverter desvantagem na Série D

O Guarany de Sobral decide neste domingo (3), uma vaga nas Quartas de Final da Série D do Campeonato Brasileiro. O Cacique do Vale recebe Campinense/PB no Junco, em Sobral, às 15 horas, precisando de uma vitória para avançar. No jogo de ida, no último dia 25, o time cearense perdeu por 2 a 1 no estádio Amigão com gol nos acréscimos, precisando portanto, reverter o placar para se classificar.

Para o Guarany de Sobral, a vitória por um gol de diferença leva a disputa para os pênaltis. Já em caso de vitória por dois ou mais gols de diferença, a equipe de Vladimir de Jesus avança ao mata-mata do acesso à Série C de 2022.

Retrospecto

Para superar o Campinense, o time do técnico Vladimir de Jesus conta com a força como mandante na competição nacional. Na 1ª Fase, foi líder do Grupo 2 com 6 vitórias e um empate jogando em seus domínios. No 1º mata-mata, contra o Galvez, uma vitória por 2 a 0 garantiu a vaga. São 16 gols marcados e 7 sofridos na Série D.

Paragominas-PA (1x0)

Palmas-TO (2x1)

4 de Julho-PI (3x1)

Juventude-MA (2x1)

Imperatriz-MA (1x1)

Tocantinópolis-TO (2x1)

Moto Club-MA (4x2)

Galvez (2x0)

FICHA TÉCNICA:

Competição: Campeonato Brasileiro - Série D - Oitavas de Finais - Volta

Local: Junco, em Sobral (CE)

Data e Horário: 3 de Outubro de 2021 - 15 horas

Árbitro: Osimar Moreira da Silva Junior - GO

Assistentes: Hugo Savio Xavier Correa - GO e Paulo Cesar Ferreira de Almeida - GO