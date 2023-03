Atletas transgêneros não poderão disputar competições femininas no atletismo, define World Athletics

Os atletas transgêneros foram proibídos de disputar competições femininas no atletismo. A decisão foi comunicada em coletiva por Sebastian Coe, presidente da World Athletics, nesta quinta-feira. De acordo com o dirigente, a medida visa proteger as mulheres da modalidade e segue exemplo da natação.

"Essa medida foi guiada pelo princípio de proteger a categoria feminina", afirmou Sebastian Coe, admitindo que a World Athetics pode repensar a decisão no futuro. "Não vamos dizer que a decisão é para sempre."

O Conselho Mundial de Atletismo revelou que a proibição dos atletas transgêneros de competições internacionais passa a valer no dia 31 de março. A natação havia adotado tal medida em 2022. Atualmente não há nenhum desses atletas competindo em alto nível na elite da pista.

RUSSOS E BELARUSSOS EXCLUÍDOS

Faltando somente 18 meses para os Jogos Olímpicos de Paris, Sebastian Coe anunciou que a World Athletics manterá a suspensão de atletas da Rússia e de Belarus em suas competições por causa da invasão à Ucrânia.

"Atletas, dirigentes e pessoal de apoio da Rússia e de Belarus ainda estão excluídos das competições no futuro próximo devido à invasão da Ucrânia pela Rússia", disse Sebastian Coe.